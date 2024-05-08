الأربعاء 08 مايو 2024
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الصحة والمنوعات

سرطان البروستاتا يُداهم الفنان محمد عبده.. ما أهم الأعراض وطرق الوقاية؟

الفنان محمد عبده
الفنان محمد عبده

أعلن الفنان محمد عبده، عن إصابته بمرض السرطان وكشف الشاعر السعودي صالح الشادي، أن الفنان الكبير اكتشف إصابته بسرطان البروستاتا.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أهم أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا وطرق علاجها.

ما هو سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا  نوع من أنواع السرطان الذي يتكون في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة وتحيط بالجزء العلوي من الأمعاء البولية للذكور. وظيفة البروستاتا هي إنتاج السائل الذي يشكل جزءًا من السائل المنوي ويساعد في تغذية وحماية الحيوانات المنوية.

ويتكون سرطان البروستاتا عندما تبدأ خلايا البروستاتا في التكاثر بشكل غير طبيعي، وتتكون أورام خبيثة تنمو ببطء في الغدة. يمكن لسرطان البروستاتا أن يكون عدوانيًا في بعض الحالات وينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، لكن في العديد من الحالات يكون بطىء النمو ويبقى محصورًا في البروستاتا.

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أعراضه

أعراض سرطان البروستاتا قد تكون غير محددة في المراحل المبكرة، وقد تشمل الأعراض التي يمكن أن تظهر فيما بعد صعوبة التبول، والألم أثناء التبول، وتقطر البول، ودم في البول، وضعف التدفق البولي، وألم في الظهر، والألم في الفخذين.

كيفية علاج سرطان البروستاتا

هناك عدة خيارات لعلاج سرطان البروستاتا، والخيار المناسب يعتمد على عدة عوامل مثل مرحلة السرطان، العمر، الصحة العامة للشخص، وتفضيلاته الشخصية. من بين الخيارات العلاجية:

 

المراقبة النشطة (Active Surveillance): في حالات سرطان البروستاتا ذي النمو البطيء والمحصور في البروستاتا، يمكن للأطباء اقتراح المراقبة النشطة، حيث يتم مراقبة الورم بانتظام دون تدخل علاجي مباشر.


 

الجراحة (Prostatectomy): تتضمن إزالة البروستاتا جراحيًا، ويمكن أن تشمل هذه العملية إزالة البروستاتا بالكامل أو جزئيًا. قد تتضمن الجراحة أيضًا إزالة الغدد الليمفاوية المجاورة.


 

علاج الإشعاع (Radiation Therapy): يشمل استخدام الإشعاع لقتل خلايا السرطان في البروستاتا. يمكن تقديم الإشعاع عن طريق جهاز يشعل من الخارج (الإشعاع الخارجي) أو عن طريق الزرع (العلاج بالإشعاع الداخلي).


 

العلاج الهرموني (Hormone Therapy): يهدف إلى منع إنتاج الهرمونات التي تساعد في نمو الأورام السرطانية في البروستاتا، ويمكن أن يتم هذا العلاج بواسطة الأدوية أو العمليات الجراحية لإزالة المصدر الرئيسي للهرمونات.


 

العلاج الكيميائي (Chemotherapy): يشمل استخدام العقاقير الكيميائية لقتل خلايا السرطان، وعادة ما يكون هذا العلاج محدودًا لحالات سرطان البروستاتا المتقدمة.


 

علاج موجات الصدمة (Shock Wave Therapy): تستخدم هذه التقنية لتدمير خلايا السرطان في البروستاتا باستخدام موجات صوتية عالية الطاقة.


 

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