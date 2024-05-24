الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريهام حجاج: وصلنا بمسلسل "صدفة" لنوعية جديدة من الجمهور (فيديو)

ريهام حجاج
ريهام حجاج

عبّرت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بسبب مسلسل "صدفة"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها وجدت فيه حالة مميزة مليئة بالقصص المجتمعية التي تخص فئة كبيرة من الناس.

وقالت "ريهام"، في ندوة تكريمها بـ"الدستور"، إن أحد الأمور التي دفعتها للعمل هو فكرة تنوع السيناريو الذي كتبه مؤلفه أيمن سلامة، ولأنه سيصل إلى فئة جديدة بالنسبة لها وشريحة مهمة من الجمهور من أعمار متنوعة.

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قصة مسلسل صدفة 
وتدور قصة مسلسل "صدفة"، للفنانة ريهام حجاج، الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024، حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

ومسلسل "صدفة" يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، منهم: رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

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