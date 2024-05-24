الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رحاب الجمل: "مخرج صدفة كان بيعاقبنا لو معرفناش نمثل" (فيديو)

رحاب الجمل فى ندوة
رحاب الجمل فى ندوة "الدستور"

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل كبير بحجم "صدفة"، والذي يشهد تعاونها مع الفنانة ريهام حجاج، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، محققًا نجاحًا كبيرًا.

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وقالت "رحاب" في ندوة مسلسل "صدفة" بجريدة "الدستور"، إن التصوير كان ممتعًا وكل شىء في اللوكيشن كان مثاليًا، لافتة إلى أنهم كانوا يحاولون الاعتناء بالمشاهد التمثيلية بشكل كبير خلال التصوير.

وتابعت قائلةً: "المخرج سامح عبدالعزيز كان يؤكد طوال الوقت على فكرة التمثيل بطريقة مميزة، وكان على استعداد أن يعيد المشهد إذا لم يكن بشكل جيد لأيام عديدة، من أجل الوقوف على أفضل شكل ممكن" .

قصة مسلسل "صدفة" 

وتدور قصة مسلسل "صدفة"، للفنانة ريهام حجاج، الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024، حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

ومسلسل "صدفة" يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، منهم: رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

الفنانة رحاب الجمل انستجرام رحاب الجمل تفاصيل شخصية رحاب الجمل في “صدفة” رحاب الجمل رحاب الجمل في “صدفة”

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