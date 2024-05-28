الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية في "الحياة حلوة" بالأوبرا

الموسيقى الكلاسيكية
الموسيقى الكلاسيكية الايطالية

تقيم دار الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد، بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة حفلاً بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي اليساندرو تيروتا، بمشاركة العازفان محمد شمس (بيانو)، محمد جمال (ترومبون) وذلك في الثامنة والنصف من مساء السبت الأول من يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لعدد من المؤلفين الإيطاليين منها نوافير روما - العيد الروماني لأوتورينو ريسبيجي، كونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لنينو روتا.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلي جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

السيمفونى المسرح الكبير سفارة إيطاليا أوركسترا القاهرة السيمفوني القاهرة السيمفوني

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