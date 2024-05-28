الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمنع استغلال المواطنين.. إزالة التعديات والفروشات بكورنيش الإسكندرية

جانب من الحملات بكورنيش
جانب من الحملات بكورنيش الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، اليوم، حملة لإزالة الفروشات والتعديات على الكورنيش واستغلال المواطنين فى منطقتي كامب شيزار والإبراهيمية، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة والمرور اليومى على شواطئ وكورنيش الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الانضباط.

أسفرت الحملة عن مصادرة كافة الفروشات والتعديات بمنطقتي كورنيش كامب شيزار والإبراهيمية، وشارك في الحملة رئيس قسم المتابعة بالإدارة المركزية ومجموعة من مفتشي قسم المتابعة والإدارة العامة للسياحة، وإدارة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق  رئيس مصايف الإسكندرية، أن الحملات مستمرة فى كل الأحياء على كافة المطاعم والكافتيريات والمقاهى والفنادق غير المقيمة سياحيا والتابعة لرقابة وإشراف الإدارة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستقبل كافة الشكاوى والمقترحات من خلال قنوات التواصل المعلنة عبر الصفحة الرسمية للإدارة للاستجابة لكافة الشكاوى.

حملات على المنشآت السياحية بالإسكندرية 

وكانت قد شنت الإدارة العامة للسياحة حملات بنطاق الأحياء (منتزة ثان - الجمرك - شرق)، وأسفرت الحملات عن ضبط 9 منشآت غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، و6 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ومنشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، ومنشأة تبيع بأسعارمعتمدة لكن غير معلنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم  رصد 12 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.

كما تم فحص شكوي واستقبالها على بريد صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ضد أحد المنشآت بمنطقة الابراهيمية تفيد بعدم مصداقيه العروض وعلى الفور وجه رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مفتش الإدارة العامة للسياحة للتحقق من الشكوى وبالفعل تبين عدم إعتماد قائمة أسعار من الإدارة، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور لمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_٢٠٠٠٢٦
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_٢٠٠٠٢٦
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_٢٠٠٠٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_٢٠٠٠٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٢٨_١٩٥٩٤٣
الإدارة المركزية للسياحة حملة لإزالة الفروشات محافظ الإسكندرية كورنيش الإسكندرية المنشآت السياحية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع بحى الجمرك لرفع العبء عن كاهل المواطنين

محمد الصاوى رائد الرواية فى الإسكندرية.. ندوة بـ"الحرية للإبداع"

الإسكندرية تستقبل المصطافين بـ55 شاطئًا.. خريطة شواطئ "عروس المتوسط" ورسومها

جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك بملتقى المراكز الجامعية للتطوير المهني

"نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم" بريشة رسامي الكاريكاتير بمعرض لأشهر كُتاب العالم بالإسكندرية

نائب الجامعة المصرية اليابانية: الامتحانات تسير بسهولة ويسر ولم نتلق أى شكاوى

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معمل التصنيع الرقمي لإعادة استخدام البلاستيك

غلق 77 منشأة في حملات بالإسكندرية.. والمحافظ: الضرب بيد من حديد لردع المخالفين

الأكثر قراءة

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب