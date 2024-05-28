لمنع استغلال المواطنين.. إزالة التعديات والفروشات بكورنيش الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، اليوم، حملة لإزالة الفروشات والتعديات على الكورنيش واستغلال المواطنين فى منطقتي كامب شيزار والإبراهيمية، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة والمرور اليومى على شواطئ وكورنيش الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الانضباط.

أسفرت الحملة عن مصادرة كافة الفروشات والتعديات بمنطقتي كورنيش كامب شيزار والإبراهيمية، وشارك في الحملة رئيس قسم المتابعة بالإدارة المركزية ومجموعة من مفتشي قسم المتابعة والإدارة العامة للسياحة، وإدارة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس مصايف الإسكندرية، أن الحملات مستمرة فى كل الأحياء على كافة المطاعم والكافتيريات والمقاهى والفنادق غير المقيمة سياحيا والتابعة لرقابة وإشراف الإدارة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستقبل كافة الشكاوى والمقترحات من خلال قنوات التواصل المعلنة عبر الصفحة الرسمية للإدارة للاستجابة لكافة الشكاوى.

حملات على المنشآت السياحية بالإسكندرية

وكانت قد شنت الإدارة العامة للسياحة حملات بنطاق الأحياء (منتزة ثان - الجمرك - شرق)، وأسفرت الحملات عن ضبط 9 منشآت غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، و6 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ومنشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، ومنشأة تبيع بأسعارمعتمدة لكن غير معلنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد 12 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة.

كما تم فحص شكوي واستقبالها على بريد صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ضد أحد المنشآت بمنطقة الابراهيمية تفيد بعدم مصداقيه العروض وعلى الفور وجه رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مفتش الإدارة العامة للسياحة للتحقق من الشكوى وبالفعل تبين عدم إعتماد قائمة أسعار من الإدارة، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور لمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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