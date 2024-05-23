الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب "الهوت شورت".. فدوى مواهب تواجه موجة انتقادات بسبب صورة مع بناتها (فيديو)

فدوى مواهب
فدوى مواهب

أثارت مخرجة الفيديو كليبات والإعلانات السابقة، فدوى مواهب، جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاتها التي تقوم فيها بتعليم الأطفال من خلال الأكاديمية تملكها حيث أنها تعمل معلمة فقه في إحدى المدارس الدولية.

 حرمة ارتداء الهوت شورت

وظهرت “مواهب” في فيديو تتحدث فيه عن حرمة ارتداء الهوت شورت في المنزل للبنات حتى ولو أمام الأمهات، مؤكدة أنه يظهر عورة الفتيات وحرمة ارتدائه حتى داخل المنزل.

وتستعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي التفاصيل الكاملة لتعرض فدوى مواهب للانتقادات بسبب تصريحاتها.

فدوى مواهب مواقع التواصل الاجتماعي حرمة ارتداء الهوت شورت الهوت شورت مواهب

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