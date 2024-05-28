هل هناك جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد"؟ ميمي جمال تجيب

كشفت ميمي جمال عن وجود جزء ثالث من مسلسل (كامل العدد +1) الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، وشارك به مجموعة من نجوم الفن.

وقالت ميمي، لـ"الدستور" إنهم بالفعل بدأوا التحضيرات لمسلسل كامل العدد +1، وبعد الإنتهاء من التحضيرات سيدخل صنّاع العمل للتصوير، ولم يستقر صنّاعه على وقت عرضه إلى الآن، هل سيكون أوف سيزون، أم في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

وعن المشاركة السينمائية المقبلة، أوضحت أنها تجسد شخصية الأم لـ"غادة عادل" في فيلم "وفيها إيه يعني" وهو من بطولتها وبمشاركة عدد كبير من النجوم من بينهم ماجد الكدواني ومصطفي أبو سريع.

بروفات مكثفة لأبطال فيلم “وفيها إيه يعني”

يكثف أبطال فيلم وفيها إيه يعني جلسات عمل شبه يومية مع الجهة المنتجة، من بينهما غادة عادل ماجد الكدواني، بينما ويجري المخرج عمر رشدي حامد بروفات لأبطال الفيلم، و يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية ويخرجه عمر رشدي حامد.

أحداث فيلم وفيها إيه يعني

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.