سيراميكا كليوباترا يتأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب مكادي

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بانتصاره على نظيره مكادي بهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب في دور الـ 32.

هدف سيراميكا كليوباترا جاء عن طريق النيجيري فيفور أكيم في الدقيقة 12 من متابعة لتمريرة زميله جون إيبوكا من الجهة اليمنى.

وأكمل فريق مكادي المباراة منقوصًا بعد حصوله لاعبه محمد سعيد أحمد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 53.

بذلك أصبح فريق سيراميكا كليوباترا أول الصاعدين لدور ثمن النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة فريقي زد والداخلية.

ويلعب زد والداخلية ضمن منافسات دور الـ32 في تمام الثامنة مساءً، فيما يواجه سموحة نظيره لافيينا ضمن منافسات ذات الدور في نفس التوقيت.

يُذكر أنه تم تأجيل مباريات الأهلي، الزمالك، بيراميدز في دور الـ32 أمام الألومنيوم، بروكسي والنصر على الترتيب، بسبب ارتباط لاعبيهم بفترة التوقف الدولية مع منتخب مصر.