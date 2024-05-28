الثلاثاء 28 مايو 2024
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بحضور حميدة وبشرى.. انطلاق مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين بالقاهرة (صور)

محمود حميدة
محمود حميدة

حرص عدد كبير من الفنانين، مساء الثلاثاء، على حضور المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد فنادق القاهرة بعد إعجابهم بفكرة المشروع والمشاركة فيه لحفظ تاريخهم الفني وكان على رأس هؤلاء النجوم محمود حميدة وبشرى .

وقال خالد حميدة، مؤسس المشروع إنه سيتم الكشف عن طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن جميع المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيًا.

أشار حميدة إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.

وانضم عدد من الفنانين والنجوم  لمبادرة الحفاظ  على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي  إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، ولطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

 

اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

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