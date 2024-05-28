الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذير للنساء والرجال.. الأظافر الطويلة خطر يُهدد حالتك الصحية

الاظافر
الاظافر

الأظافر الطويلة قد تبدو جذابة وتعتبر من الموضات الشائعة بين النساء والرجال على حد سواء، ولكنها تحمل العديد من المخاطر الصحية.

وفي السطور التالية، نستعرض مخاطر الاحتفاظ بالأظافر الطويلة، بحسب تقرير لموقع "هيلث" الطبي.

تراكم الجراثيم والبكتيريا

تعتبر الأظافر الطويلة بيئة مثالية لتراكم الجراثيم والبكتيريا تحتها. حتى مع الغسل المنتظم لليدين، يصعب تنظيف المساحات الصغيرة تحت الأظافر بالكامل. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقال العدوى والأمراض عند لمس الوجه أو تناول الطعام.

ضعف الأظافر وتكسرها

الأظافر الطويلة أكثر عرضة للتكسر والتشقق، مما يمكن أن يسبب آلامًا ويزيد من فرصة حدوث إصابات في الأظافر. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تكسر الأظافر في تلف سرير الظفر والتهاب الجلد المحيط.

إصابات أثناء الأنشطة اليومية

الأظافر الطويلة يمكن أن تسبب إصابات خلال الأنشطة اليومية البسيطة مثل الكتابة، أو ارتداء الملابس، أو حتى أثناء النوم. 

ويمكن أن تلتصق الأظافر الطويلة بالأشياء أو تتعثر، مما يؤدي إلى كسورها أو جرح الجلد.

تأثيرات على الأداء المهني

في بعض المهن، قد تكون الأظافر الطويلة غير عملية أو حتى خطيرة. على سبيل المثال، في مجالات الطب والصحة، قد تعيق الأظافر الطويلة القدرة على ارتداء القفازات الجراحية بشكل صحيح وتزيد من خطر انتقال العدوى.

تأثير على صحة الأظافر

الأظافر الطويلة قد تتطلب استخدام مواد كيميائية مثل طلاء الأظافر ومزيلات الطلاء التي يمكن أن تضعف الأظافر وتسبب جفافها وهشاشتها. كما أن استخدام الأظافر الصناعية يمكن أن يسبب ضررًا للأظافر الطبيعية ويسبب تهيج الجلد.

مشاكل في النظافة الشخصية

الحفاظ على نظافة الأظافر الطويلة يتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين، وقد يجد البعض صعوبة في العناية بها بشكل منتظم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا، مما يؤثر سلبًا على النظافة الشخصية والصحة العامة.


 نصائح للعناية بالأظافر:

- تقليم الأظافر بانتظام والحفاظ عليها بطول معقول.

- تنظيف الأظافر جيدًا بالماء والصابون، وخاصة تحت الأظافر.

- تجنب قضم الأظافر أو استخدام الأظافر كأدوات لفتح الأشياء.

- ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها بانتظام.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية على الأظافر.

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