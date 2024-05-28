الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ماكرون": مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين لكن فى الوقت المناسب

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا  على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب والمفيد.  

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "موضوعًا محظورًا"، لكنه يجب أن يتم في "اللحظة المناسبة".

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "ليس هناك محظور بالنسبة لفرنسا وأنا على استعداد تام للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن.. أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يحدث في لحظة مفيدة".

وأضاف: "لن أقوم بالاعتراف بالمشاعر".

أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية 

 

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رسميًا.. أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية

وأثارت قرارات إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، جدلًا حول هذه القضية.

وهناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة حول هذه الخطوة.

لعقود من الزمن، كان يُنظر إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية على أنه نهاية السلام عن طريق التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت واشنطن ومعظم دول أوروبا الغربية إنها مستعدة للاعتراف في نهاية المطاف بالدولة الفلسطينية، ولكن ليس قبل الاتفاق على القضايا الشائكة مثل وضع القدس وترسيم الحدود النهائية.

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