الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد عرب صالح: سعدت أن أكون بين القامات الفائزة بجوائز الدولة

محمد عرب صالح
محمد عرب صالح

فاز الشاعر محمد عرب صالح بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب فرع شعر الفصحى بديوانه دائرة حمراء حول رأسي وذلك في النتائج التي أعلنت منذ قليل.

فوز الروائى عبدالرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق فى الآداب

وعن الجائزة يقول محمد عرب صالح: سعدت كثيرا بتلك الجائزة، أولا: لأنها الجائزة الأولى من بلدي الحبيب مصر. 

أضاف عرب صالح، لـ"الدستور" أن تاريخ هذه الجائزة الممتد والحافل بالأعمال الإبداعية والشخصيات المؤثرة في الواقع الأدبي والفني.

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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

وأكمل: "كذلك القائمة الفائزة هذا العام في كافة حقول الجائزة أسعد أن أكون بينهم من أصدقاء مبدعين ومؤثرين كلٌّ في مجاله،
واختتم حديثه قائلاً: “أشكر وزارة الثقافة على هذا التكريم الذي له خصوصية كبيرة بالنسبة لي”.

الشاعر محمد عرب صالح محمد عرب صالح جائزة الدولة التشجيعية فرع شعر الفصحى دائرة حمراء حول رأسي عرب صالح

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