محمد عرب صالح: سعدت أن أكون بين القامات الفائزة بجوائز الدولة

فاز الشاعر محمد عرب صالح بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب فرع شعر الفصحى بديوانه دائرة حمراء حول رأسي وذلك في النتائج التي أعلنت منذ قليل.

وعن الجائزة يقول محمد عرب صالح: سعدت كثيرا بتلك الجائزة، أولا: لأنها الجائزة الأولى من بلدي الحبيب مصر.

أضاف عرب صالح، لـ"الدستور" أن تاريخ هذه الجائزة الممتد والحافل بالأعمال الإبداعية والشخصيات المؤثرة في الواقع الأدبي والفني.

وأكمل: "كذلك القائمة الفائزة هذا العام في كافة حقول الجائزة أسعد أن أكون بينهم من أصدقاء مبدعين ومؤثرين كلٌّ في مجاله،

واختتم حديثه قائلاً: “أشكر وزارة الثقافة على هذا التكريم الذي له خصوصية كبيرة بالنسبة لي”.