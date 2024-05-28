رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى

قام الدكتورأحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمدينة شرم الشيخ والحاصلة على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الأسكوا الدولية، وذلك في إطار مشاركة فريق الهيئة في الجولة الموسعة التي قامت بها لجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بحضور لفيف من قيادات القطاع الصحي المصري.

شارك في الجولة الختامية لهذه الزيارة والتي بدأت يوم السبت الماضي، وامتدت حتي صباح اليوم، كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أ.مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، د. هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية.

استهلت جولة اليوم بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وكان باستقبال القيادات الصحية د.أحمد عبدالحميد مدير المستشفي، وتم تفقد الأقسام المختلفة، وحرص رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على لقاء مقدمي الخدمة الصحية والاستماع إلى آرائهم حول التغييرات الملموسة بمستوى الخدمة الصحية بعد تطبيق معايير الجودة وحصولهم على الاعتماد من جهار، كما اطمأن على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ومدى رضا المنتفعين بها.

كما تفقدت القيادات الصحية القسم الفندفي الخاص بالسياحة العلاجية، والتقوا بالمرضى الزائرين من الخارج، وأثنوا على المستوى الدولى للمستشفى والصورة المشرفة التي يتم التعامل بها مع المريض الدولى.

واستطلع د.أحمد طه آراء الأجانب الوافدين للسياحة العلاجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي والذين أشادوا بمستوى الخدمات الصحية بها وخبرة وكفاءة الأطباء والتمريض ومهارتهم في التعامل مع المريض.

كما أجرى د.أحمد طه زيارة لمركز طب أسرة الرويسات، وكان باستقباله د.أحمد وحيد، مدير المركز، حيث تمت متابعة رحلة المريض منذ دخوله للمركز ومرورا بعيادات طب الأسرة والأسنان ومعمل التحاليل الطبية ومركز الأشعة وغرفة المبادرات الرىاسية، وأشاد طه بمستوى جودة الخدمات الصحية بالمركز.

شارك بالزيارة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إلإدارة، د.محمد عبدالحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير إدارة الرقابة الصحية بالهيئة، د. محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي برئاسة الهيئة، وأعضاء هيئة الرعاية الصحية د. أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د. أماني عزت مدير الرعاية الأولية، د. عبدالله سلامة، مدير السلامة والصحة المهنية.