الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة وموعد بداية الامتحانات

يبحث طلاب الثانوية العامة عبر موقع البحث العالمي جوجل عن أرقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بشعبتيها العلمي والأدبي، والتي تم توفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 بالرقم القومي

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من خلال التوجه مباشرة إلى المدرسة المقيد بها طالب الصف الثالث الثانوي، ويكون دون دفع أي رسوم مقابل ذلك، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي أتاحته الوزارة للتسهيل على الطلاب.

كيف تحصل على رقم الجلوس الصف الثالث الثانوي 2024؟

- الخطوة الأولى:

يدخل طالب الصف الثالث الثانوي إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الخطوة الثانية:

يقوم الطالب بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

- الخطوة الثالثة:

يقوم الطالب بالضغط على خانة بوابة مركز المعلومات.

- الخطوة الرابعة:

يقوم الطالب بالضغط على خانة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

- الخطوة الخامسة:

يقوم الطالب بتسجيل البريد المدرسي الموحد الخاص به.

- الخطوة السادسة:

بعد التسجيل، سوف يظهر للطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2024 الخاص به مباشرة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



-يوم الاثنين الموافق 10 يونيو لعام 2024:

امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو لعام 2024:

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو لعام 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 من نفس الشهر، ويتم استكمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد الإجازة كالتالي:

يوم السبت الموافق 22 يونيو لعام 2024:

امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو لعام 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو لعام 2024:

امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمي وامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبي.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الادبي.



يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة الجيولوجيا للشعبتين الأدبي على أنوالعلمي وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمي وامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الادبي.

يوم السبت الموافق 13 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم وامتحان مادة الاستاتيكا للشعبة العلمي رياضة وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الادبي.

يوم السبت الموافق 20 يوليو لعام 2024:

امتحان مادة الديناميكا للشعبة العلمي.