الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكاذيب المناطق الآمنة.. فيديو يرصد ما يحدث فى غزة باستهداف الاحتلال للمدنيين فى القطاع

غزة
غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح ما يحدث في قطاع غزة المحاصر من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

ويرصد الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال بتوفير مناطق آمنة في القطاع، منذ بداية العدوان على القطاع بعد أحداث 7 أكتوبر، والتي طالبوا فيها المدنيين العزل بالانتقال إلى الجنوب حتى رفح، ثم واصلت الطائرات الحربية قصف المدنيين، بهدف تحويل القطاع إلى مكان لا يصلح للحياة

https://www.instagram.com/reel/C7LJI79oTPk/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3ya-NAp9ygrWLx3RvmnIigi_vV3818mGJRfl_S8W-cJ-7SifCILoStzJE_aem_AYvL2KV3HLcBR7AsN1kZfpN9g5DSjbLFzV9SSajJbajG0f1cVzw396qMtfMm6Q3LOQAQ5R96BndSFrmOivUrmg9x

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