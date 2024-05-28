الاستشارية النفسية هند البنا: المجتمع الإسرائيلى جبان ومَن يرتكبون المذابح سيكوباتيون.. ونتنياهو وحشى ومرتبك

قالت هند البنا، استشارى الصحة النفسية، صاحبة الكتابات والمقالات المتعددة حول تطبيقات علم النفس على المجال الفنى والسياسى والاجتماعى والتحليل النفسى لشخصية الإرهابى والانتحارى، إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ستُخرَّج جيلًا كاملًا من الفلسطينيين لديه نزعة انتقامية، خاصة أن الدراسات العلمية أثبتت أن ٢٢٪ ممن يعيشون فى فترات الحروب يعانون من اضطرابات نفسية، قد يستمر تأثيرها سنوات، إذا لم يتم علاجها.

وأشارت الاستشارية النفسية، خلال حديثها لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت الجيل الحالى أكثر قدرة على الوصول للأخبار والمعلومات من أى جيل سابق، الأمر الذى خلق لديه وعيًا بالقضية الفلسطينية وأبعادها بعد الحرب على غزة، مؤكدة أهمية أن يتحلى الآباء والأمهات بالمرونة فى التعامل مع أبنائهم مع منحهم مساحة للحوار وتبادل الرأى، ومحذرة من إدمان «السوشيال ميديا»، الذى يؤدى إلى إصابة الأطفال بالاكتئاب والانعزال والانسحاب من المجتمع.

■ كل شخص يتابع الحرب من زاويته، فكيف تتابعينها بعين المتخصص فى الصحة النفسية؟

- أحاول أن أتابع كيف يرى الناس الموضوع، وما أفكارهم وما مشاعرهم، والأفكار التى تتكون لديهم، وما التأثيرات النفسية عمومًا على المتلقى أخبار الحرب، فهناك مصطلح اسمه «صدمة المشاهد» أو المتفرج الذى يشاهد أحداث الحرب، وتتم دراسة تأثيرها عليه، وعلى الأطفال، فهم فجأة يرون مشاهد الدم والقتل، ويفكرون فيما يمكن أن يؤثر عليهم.

وأنا أتابع التأثيرات النفسية بشكل عام، وماذا يحدث بعد الصدمة، خاصة أن هناك دراسات أُجريت عن التأثيرات النفسية للحروب، وأكدت أن ٢٢٪ من الناس الذين يعيشون فى فترات صراع وحروب يعانون من اضطرابات نفسية، مثل القلق والتوتر، وتلك الاضطرابات النفسية قد تستمر من ٣ أشهر وحتى ٣ سنوات، ولا تقف عند مرحلة معينة.

ومن أعراض تلك التأثيرات الاكتئاب والقلق والخوف الشديد، وقد يصل الأمر إلى الأفكار الانتحارية والقلق الزائد طوال الوقت والإحساس بفقدان الأمان.

■ فى رأيك.. كيف تؤثر مشاهد القتل والدم فى غزة على نفسية الأطفال؟

- التأثيرات النفسية للحرب على الأطفال يمكن رصدها بسماع كلام الأطفال الفلسطينيين عبر الفيديوهات، فتجد الطفل الفلسطينى يقول: «أنا نفسى أعيش مش أكتر»، وتظهر عليهم مشاعر الخوف والفقدان ويشعرون بأن الحياة غير موجودة.

وهذه المشاعر صعبة جدًا على الأطفال، واستمرار الحرب فترة طويلة يسبب العديد من الاضطرابات، وهناك تحذيرات من أن الأحداث المشتعلة فى غزة الآن ستُخرّج أطفالًا منتقمين، ولأن المنطقة مشتعلة جدًا، نفسيًا واجتماعيًا، فسيخرج جيل لديه رغبة شديدة فى الانتقام والثأر لأهله ووطنه، وهذا هو الخطر الأكبر، لأنه يمكن أن يكون بؤرة إرهابية فيما بعد، والمقصود هو أن العدوان على غزة يتسبب فى تشويه جيل كامل من الأطفال، ويعزز بداخلهم الرغبة الشديدة فى الانتقام.

■ ما كيفية التعامل نفسيًا مع أطفال غزة كى لا يصلوا إلى الرغبة فى الانتقام أو يتحولوا إلى متطرفين أو إرهابيين؟

- يتم التعامل مع ذلك بعقد جلسات وإسعافات نفسية أولية؛ ويجب ألا ننتظر لما بعد الصدمة لكى نتعامل معهم؛ لأنهم يعيشون فى صدمات متتالية، ويكون العلاج عن طريق جلسات دعم نفسى تمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بالرسم والغناء، لتفريغ الطاقة النفسية والانفعالات.

وهذا من المفترض أن يحدث، لأن مَن لم يعالج نفسيًا ستكون لديه رغبة شديدة فى الانتقام، وهذا أثر من الآثار المدمرة للحرب، لأنها تخلق أطفالًا مشوهين لديهم الرغبة فى الانتقام ومتطرفين.

وأيضًا قد يتعرض الطفل لعدم الاندماج، ويصبح شخصًا غير منتج، ومحبطًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا، بسبب إحساسه بالعجز تجاه أهله، كما أنه قد يشعر بالذنب تجاه نفسه ومن حوله، ويعتقد بأن العالم لا يراه.

■ ماذا عن نفسية القاتل نفسه؟

- سيكولوجية المجتمع الإسرائيلى جبانة، لذا فإن استمرار الحرب الحالية على غزة سبب ارتباكًا وقلقًا فى إسرائيل، خاصة مع الغرور والثقة فى البداية فى أن الموضوع سينتهى بسرعة، لكن مع استمراره أصبحوا فى إسرائيل يعانون، وهناك مشكلات نفسية واجتماعية ظهرت فى المجتمع الإسرائيلى بسبب الحرب.

والبنات فى إسرائيل أصبحن يقلن إنهن طوال الوقت يرين الكوابيس، ويعشن فى رعب وفزع، وظهرت مرة أخرى الاعتداءات الجنسية، وبدأ يظهر ما فى المجتمع الإسرائيلى من مشكلات اجتماعية ونفسية.

■ هل يمكن لشخص بهذه الوحشية أن يعرف النوم؟

- الإسرائيليون الذين يرتكبون المذابح فى غزة لديهم أزمات نفسية، ولديهم صفات الشخص السيكوباتى، وهو الشخص الذى يتعامل بعدائية طوال الوقت مع من حوله.

ومن ضمن سلبيات الحرب أنها ستؤدى إلى العدائية الدائمة، وطوال الوقت ستكون هناك رغبة فى الانتقام.

لكن المسئول الإسرائيلى عندما ينام يعانى بالتأكيد من الارتباك والتوتر والفزع الليلى، مع الرغبة فى إنهاء موضوع الحرب بسرعة، لذا تظهر لديهم رغبة فى الانسحاب، ومعاناة من الخوف الدائم، وفقدان الأمان، لكن رغبتهم فى الانتقام هى المسيطرة بشكل أكبر من أجل الوصول للنهاية والنصر.

■ كيف ترسمين ملامح شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من خلال هذه الحرب؟

- «نتنياهو» شخص وحشى ومرتبك، ويستمد قوته ممن حوله من الناس، لأنه يحاول أن يرضى الشعب الإسرائيلى.

■ الإعلام يلعب دورًا كبيرًا فى إشاعة أجواء معينة.. فماذا عن الحرب النفسية وتأثيرها على الناس؟

- تأثير الحرب النفسية أقوى من القنابل والصواريخ، والحرب النفسية والترهيب الذى يحدث يسبب توترات كبيرة جدًا للمتلقى، وخوفًا أكبر.

■ هل مخطط تهجير الفلسطينيين يزيدهم ارتباطًا بالأرض.. أم يجعل الفلسطينى يبحث عن الخلاص والهرب بسبب عدم الأمان؟

- تهجير الفلسطينيين من أرضهم يزيد من ارتباطهم بها، صحيح أن الفلسطينى يهرب من الموت فى هذه اللحظة لكن فكرة أن يعود لأرضه تظل موجودة، وبعدما تنتهى المعركة سيريد العودة لمكانه ثانية، لأن رغبة المواطن الفلسطينى فى العودة إلى أرضه مدفوعة بالانتماء وحبه للمكان، وإحساسه بالنصر.

■ ما الفرق بين المواطن الفلسطينى العادى والتنظيمى فى التعامل مع القضية نفسيًا؟

- التنظيمى لديه هدف وقضية، فهو يريد شيئًا معينًا يحقق به هدفًا ما، أما المواطنون فهدفهم السلام والأمان ليس أكثر، وأن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعى، والتنظيمى يحاول أن يتخطى الأزمات والمشكلات من أجل تحقيق هدفه، أما المواطن العادى فيحتاج للأمان.

وهذا الاختلاف بين الفصائل والمواطنين الفلسطينيين المدنيين طبيعى، لكن الوضع الآن لا يحتمل هذا الخلاف، خاصة أن هذا الصراع والاختلاف نفسه موجود داخل المجتمع الإسرائيلى.

■ ما تقييمك للمظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التى اندلعت فى أوروبا وأمريكا؟

- من أهم مميزات الزمن الحالى انتشار وسائل المعلومات السريعة، فالشباب أصبحوا يتلقون المعلومات ويطلعون بشكل دورى على كل ما يحدث حولهم، ويرونه بأعينهم من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، الأمر الذى جعل التضامن مع القضية الفلسطينية يتسع بشكل كبير فى كل أنحاء العالم.

والقضية الفلسطينية أصبحت قضية إبادة جماعية، لأن هذه الحرب، تحديدًا، مختلفة عما سبقها من حروب حول العالم؛ فالجيش الإسرائيلى لا يحارب دولة معينة، بل يبيد مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالتسليح أو الحروب، وهذا الأمر أثار الجانب الإنسانى، وامتد تأثيره لتخرج تظاهرات شبابية مؤيدة للقضية الفلسطينية فى معظم دول العالم، خاصة أن هناك جيلًا كاملًا لم ير من قبل مثل هذه المشاهد الوحشية التى ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر الماضى، أصبح هناك اهتمام كبير لدى الجيل الحالى بما يحدث داخل الأراضى الفلسطينية، فهو حين يرى الأطفال تُقتل بشكل وحشى أمامه فسرعان ما يعبر عن غضبه بالطريقة التى يستطيعها، حتى لا يشعر بالعجز تجاه الأبرياء الذين يسقطون يوميًا.

وهذا ما جعل المجتمع العربى يلجأ إلى فكرة المقاطعة، حتى لا يشعر بالعجز تجاه دعم القضية الفلسطينية؛ لأنه بمجرد رؤية المشاهد الدموية داخل قطاع غزة، التى نتعرض لها يوميًا عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، سرعان ما تتكون لدينا مشاعر حول أهمية دعم هؤلاء الأبرياء بالطريقة التى نستطيع تنفيذها.

■ هل المعرفة الواسعة تشكل ضغطًا على طاقة الإنسان النفسية؟

- أغلب الجيل الحالى يشعر بالذنب تجاه الشعب الفلسطينى؛ لأنه لا نستطيع اتخاذ أى خطوة للدفاع عنه وحمايته من الممارسات الإسرائيلية الوحشية، كما أن المعرفة الواسعة تشكل ضغطًا على طاقة الإنسان النفسية، ما يعنى أنه لولا تعرض الشباب لمشاهد الدم بشكل متواصل لكان الأمر مختلفًا الآن من حيث الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

والأطفال أيضًا يتابعون أحداث الحرب الإسرائيلية فى غزة بشكل كبير للغاية، كونهم يرونها لأول مرة دون أن يعرفوا شيئًا عن الأحداث المشابهة لها من قبل، خاصة أن أولياء الأمور لم يعد باستطاعتهم السيطرة على تعرض الأبناء لمنصات التواصل الاجتماعى.

ولذا، فهناك عدد كبير من الأطفال المصريين الذين شاركوا فى حملة المقاطعة مؤخرًا، بعد أن انتابهم الشعور بالفزع حول احتمالية تعرضهم لمثل هذا الأمر فى المستقبل، ولكن هنا يظهر دور الأسرة، من خلال طمأنة الطفل وشرح القضية الفلسطينية له بالكامل.

■ كيف تقيمين أفكار وآراء هذا الجيل الجديد تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة؟

- هناك ٣ آراء وأفكار لدى الجيل الحالى الذى يتابع بشكل يومى أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، فهناك قسم لا يبالى تمامًا بالأحداث الجارية حوله، أم القسم الثانى فكان يتابع القضية بشكل مستمر حتى أُصيب بالإحباط واليأس؛ لأنه من وجهة نظره ليس هناك أى أمل تجاه تغيير ما يحدث الآن بحق الشعب الفلسطينى، أما القسم الثالث من الجيل الحالى فيعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية ولا يمكن التنازل عنها بأى شكل من الأشكال، ويشارك بشكل فعال فى حملات المقاطعة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

والثلاث فئات من هذا الجيل يعيشون فى مجتمع واحد، لكن كل قسم منهم لديه تفكير مختلف عن الآخر، ودور الدولة هنا تجاه أفكار هذا الجيل هو توحيد الأفكار، وهذا الدور يتضمن أن تعمل وسائل الإعلام المحلية والأسر المصرية على تنمية فكرة الانتماء والوطنية، وهذا الأمر يمكن تنفيذه بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعى التى يستخدمها هؤلاء بشكل دورى؛ لأن هذا الجيل سيكون هو صاحب القرار فى المستقبل.

■ وماذا عن التعامل مع الأطفال الذين شعروا بعدم الأمان جراء تعرضهم لأحداث الحرب الإسرائيلية؟

- الأطفال اهتموا بالقضية الفلسطينية وتابعوا أحداثها عن كثب، وهناك قسم كبير منهم تعرض للشعور بعدم الأمان، جراء المشاهد المروعة التى شاهدها خلال الأحداث الدائرة فى قطاع غزة، وهناك من عانوا من اضطرابات نفسية شديدة.

والأطفال الذين عانوا من هذه الاضطرابات تأثرت حياتهم بشدة، سواء حياتهم الاجتماعية أو الدراسية، وهذا الأمر يتطلب علاجًا نفسيًا ودعمًا أسريًا، حتى يشعر هؤلاء بالطمأنينة مرة أخرى، كما أن المجتمع عليه دور كبير فى توعية الأطفال وتنمية فكرة الانتماء بداخلهم.

وقد رصدت بنفسى أيضًا داخل عيادتى ضحايا الحروب من الأطفال فى اليمن والسودان، واكتشفت أنهم يعانون بشكل كبير من مشكلات نفسية خطرة، فضلًا عن القلق الدائم من الأصوات العالية، مع المعاناة فى أغلب الأحيان من فقدان الثقة حتى داخل الأسرة نفسها.

■ كيف يمكن معالجة حالات السيطرة والتحكم التى يمارسها الأب والأم على اعتبار أنهما صاحبا سلطة على أبنائهما؟

- يجب على الآباء والأمهات أن يتحلوا ببعض المرونة فى التعامل مع أبنائهم، مع منحهم مساحة لتبادل الرأى، كما يجب عليهم الوعى بعدم ممارسة سلطتهم على أبنائهم طيلة الوقت.

■ هل ينبغى أن يخاف الآباء على أبنائهم من توغل «السوشيال ميديا»؟

- يجب أن يخاف الآباء والأمهات على الأطفال من التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى، فى حالة انعدام الرقابة، رغم أنه ليس من المفترض طيلة الوقت أن تتم مراقبة الهواتف والأجهزة، وإنما يجب خلق لغة حوار، وإذا رأى الأطفال أشياء غريبة ولديهم تساؤلات فيها يجب أن يتم إعطاؤهم مساحة للسؤال والمعرفة والحكم على الأشياء.

والسيطرة على مواقع السوشيال ميديا أصبحت شيئًا صعبًا، وكثرة الإدمان عليها تتسبب فى حدوث اضطرابات نفسية كثيرة، وأهمها الانسحاب من المجتمع، إذ يصبح الطفل غير مندمج فى مجتمعه، وإنما مندمج مع العالم الافتراضى و«السوشيال ميديا»، ويرفض الخروج منه، حتى أنه إذا خرج تجد «الموبايل» فى يده طيلة الوقت، كما أنه يصبح غير مهتم بأى نوع من الأنشطة، كما يفقد ثقته فى نفسه، بسبب كثرة المغريات والصور التى يراها أمامه، وكل هذا يؤثر عليه سلبًا.

كما يؤدى إدمان الطفل على «السوشيال ميديا» فى سن صغيرة إلى التأخر فى الكلام، وقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة فى مصر مؤخرًا، إذ ينعدم كلام البعض مع الآخرين، وينعدم التواصل الاجتماعى الحقيقى، ويصبح التواصل فقط افتراضيًا.

والإكثار من استخدام «السوشيال ميديا» يؤدى أيضًا إلى الاكتئاب والانعزال وعقد المقارنات، ويبدأ الأطفال فى رفض ذاتهم وحياتهم وبيئتهم.

لكن رغم ذلك فـ«السوشيال ميديا» أصبحت موجودة بالفعل ولا مفر منها، لكن يمكن ترشيد استخدامها من خلال إتاحة مساحة من الحوار وحرية الرأى والتعبير، وإيجاد مساحة لممارسة الأنشطة.

■ كيف يمكن خلق قوة إيجابية لدى الطفل؟

- هذا الجيل يعتبر الأكثر حظًا فى الحصول على المعلومات والمعرفة وامتلاك الأفكار، وبالتالى يمكن الاستفادة منه ومن أفكاره من خلال مناقشته وإعطائه مساحة لإبداء الرأى، وتشجيعه على النقاش، فمثلًا، فى فترة المقاطعة، كان الأطفال هم من يخبروننى عن نوعية المنتج الذى يجب مقاطعته.

لذا، يجب عدم التقليل من أفكار الأطفال حتى لو بدت سطحية وساذجة أو ليست لها قيمة، وذلك حتى تتم تربية جيل قوى قادر على حمل بلاده فى المستقبل.