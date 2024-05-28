الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. تعيين كومباني مدربًا لفريق بايرن ميونخ

كومباني
كومباني

أعلن كارل هاينز رومينيجه أسطورة بايرن ميونخ وعضو مجلس الإشراف على النادي البافاري، توصل النادي لاتفاق مع فينسنت كومباني ليكون مدرب الفريق الجديد.

وقال  رومينيجه لشبكة “سكاي سبورتس”: "قرر مديرنا تعيين فينسنت كومباني كمدرب جديد، نحن جاهزون لاستكمال التفاصيل النهائية ومن ثم سيكون الأمر رسميًا".

وأضاف: "كان بيب جوارديولا يساعدنا أيضًا مع كومباني، وأشاد كثيرًا بفينسنت كمدرب موهوب، بيب يعرف فينسنت جيدًا وكان رأيه موضع تقدير حقًا".

وهبط كومباني مع بيرنلي إلى “التشامبيونشيب” بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الإنجليزي.

وكان مسئولو بايرن أبلغوا توماس توخيل في فبراير بأنه لن يبقى في الفريق خلال العام الأخير من عقده وسيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد أن قرر العديد من الخلفاء المحتملين، بما في ذلك جوليان ناجيلسمان ورالف رانجنيك وتشابي ألونسو، البقاء في وظائفهم الحالية، لجأ بايرن إلى توخيل لمناقشة إمكانية بقائه في منصبه.

وتولى توخيل المسئولية في مارس الماضي وقاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، لكن بايرن سينهي الموسم الحالي دون أي لقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وفشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الثانية عشرة على التوالي، بعد أن تمكن باير ليفركوزين من انتزاع اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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