استجابًة لضغوط الطلاب.. جامعة دنماركية تُعلن وقف استثماراتها بالضفة الغربية

أعلنت جامعة دنماركية، الثلاثاء، عن وقف استثماراتها في الضفة الغربية المحتلة، تحت ضغط من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جامعة كوبنهاجن قولها إنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت احتجاجات بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي في أوائل مايو، تعبيرًا عن معارضتهم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويطالب الطلاب الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجامعة إنها اعتبارًا من 29 مايو ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي تصل قيمتها الإجمالية حوالي مليون كورونة دنماركية (نحو 146 ألف دولار)، في "إير بي إن بي"، و"بوكينج دوت كوم"، و"إي دريمز".

وأضافت الجامعة أنها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاجن السنوية أكثر من 10 مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.