الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
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الأمطار تهطل على رواد مهرجان الطبول (فيديو)

انطلق خلال الساعات القليلة الماضية المهرجان الدولى للطبول، والذي افتتحه الفنان انتصار عبد الفتاح في دورته  الـ11 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يضم خريطة حفلات وليالي مجانية للجمهور خلال الفترة ما بين 26 مايو إلى 1 يونيو 2024.

وبمجرد انطلاق المهرجان تفاجأت الفرق المشاركة في الافتتاح والجمهور الحاضر بهطول امطار شديدة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الأمطار لم تمنع الفرق والجمهور من الإحتفال.

افتتاح مهرجان الطبول 

وشهد انطلاق مهرجان الدولي للطبول، مساء اليوم الأحد، زحام كبير من قبل الجمهور والذين احتشدوا في الساعات القليلة الماضية لحضور المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية ومتابعة فقرات الدورة الـ 11 من عمر المهرجان والذي يستمر بداية من اليوم الأحد ٢٦ مايو وحتى 1 يونيو المقبل، ويأتي الانطلاق بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر.

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