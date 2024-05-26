اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، في التاسعة مساء اليوم الأحد، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهرجان يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة، بقيادة الدكتور نيفين الكيلاني، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة التنشيط السياحي، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة.

حوار الطبول من أجل السلام

وتستمر الفعاليات حتى 1 يونيو المقبل، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتتميز هذه الدورة بمشاركة واسعة من فرق السفارات المقيمة في مصر، بما في ذلك فرق من جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة من مختلف أقاليم مصر، وبالإضافة إلى ذلك، يُقام معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، بمشاركة أكثر من 20 فنانًا وفنانة.

وينظم الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس المهرجان الدولي للطبول، ورشًا فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام، تشارك فيها جميع الفرق على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر.

رحلة عبر ثقافات العالم

وأوضح "عبدالفتاح" أن المهرجان يمثل رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، حيث يستحضر تراث الطبول الشعبي ويُقدّم في قوالب فنية متجددة.

وأضاف أن المهرجان يعكس ريادة مصر التاريخية وانفتاحها على الثقافات الأخرى، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

تقام فعاليات المهرجان في عدة أماكن وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، ساحة الهناجر بدار الأوبرا، بيت السناري بالسيدة زينب، وقصر الأمير طاز.