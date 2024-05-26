الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتبة الإسكندرية تشارك في "المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية" في دورته الـ21

بيت السناري
بيت السناري

 تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلات "مهرجان الطبول الدولي" في دورته الحادية عشرة، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، وذلك في الفترة من 27 وحتى 30 مايو 2024، في تمام التاسعة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة. 

 أبرز الفرق التي ستحيي ليالي المهرجان

تحيي ليالي المهرجان داخل بيت السناري فرق من السفارات في مصر، منها جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا، وبعض فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر. ويقام على هامش المهرجان معرض فني للحرف والفنون اليدوية والعرائس، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والاكسسوارات والتحف الفنية.

 المهرجان منصة فنية متميزة تسعى إلى تعزيز القيم الروحية الإيجابية

يمثل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تحت قيادة ورؤية د. انتصار عبد الفتاح، منصة فنية متميزة تسعى إلى تعزيز القيم الروحية الإيجابية، وذلك من خلال احتضان الفنون التراثية وتقديمها كوسيلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب وخلق فضاء ثقافي ثري. ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين الشعوب، وإبراز التنوع الثقافي الغني، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث المصري الأصيل كجزء لا يتجزأ من هوية المجتمع.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية يقام كل عام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، ويأتي هذا العام بمشاركة فرق من السفارات وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر، وتُقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السناري بالسيدة زينب، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز.

مكتبة الاسكندرية بيت السناري مهرجان الطبول الدولي ثقافات الشعوب الفنون التراثية

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