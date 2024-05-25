بدء العد التنازلى لافتتاحه.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال مشروع تطوير شارع النبى دانيال

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، شارع النبي دانيال للاطمئنان على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى والثانية لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 750 متر، باعتباره من أقدم شوارع المحافظة، ويأتي المشروع بالتنسيق بين المركز الهندسي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمكتب الاستشاري التصميمي للمشروع، ومحافظة الإسكندرية.

وتابع المحافظ، جميع التجهيزات النهائية، مشيرًا إلى أن المشروع هو إحدى مراحل الخطة الطموحة للارتقاء بمنطقة وسط مدينة الإسكندرية القديمة الغنية بالعمارة والتخطيط المميز. لافتًا أن هناك تكامل بين تطوير شارع النبي دانيال وبين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني.

شارع يجمع بين التاريخ والأصالة والطابع الأوروبي

وأكد أن خطة التطوير الجاري العمل بها تهدف إلى الارتقاء بالكامل بواجهات العقارات التراثية مع تنميط واجهات المحالّ التجارية، مشيرًا إلى أن الشارع تحول من مجرد طريق عادى مليء بالباعة الجائلين الذين يفترشون الجانبين وجدران متهالكة وغير متناسقة إلى شارع مصري أصيل يجمع بين التاريخ والأصالة والطابع الاوروبي.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية القائمة على هذا المشروع، موجهًا بضرورة الحفاظ على مكتسبات مشروع تطوير شارع النبي دانيال، ومنع تواجد أي إشغالات أو تعديات في الشارع، لافتًا إلى أن هذا الشارع سيكون بمكانة شارع الثقافة والعلم ومقصدًا سياحيًا لجميع زائري الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والدكتورة نيفين النحاس معاون المحافظ ومدير المكتب الفني الهندسي لشئون المحافظ، واستشاري المشروع عن المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية الدكتور زياد الصياد، وعن الشركة المنفذة الدكتور محمد شوشه، وعزة سعد رئيس الجهاز الإشرافي للمحافظة المفوض لإدارة موقع مشروعي ميدان محطة مصر والنبي دانيال.

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