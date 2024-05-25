السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص وعلاج 1580 مريضا بقافلة طبية مجانية في "طيبة 1" بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية،  قافلة طبية بقرية (طيبة 1) استمرت ليومين بالوحدة الصحية لطب الأسرة بالقرية التابعة لمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 18 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي العامرية العام).

تضمنت القافلة 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد)، وشارك فيها 59 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1580 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 9 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 199 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و112 تحليلًا بمعمل الطفيليات و3 أشعة سينية علاوة على فحص 191 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ512 مواطنا من أهالي المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

أماكن ومواعيد الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (تحت عنوان حقك تنظمي) بالمجان بمناطق (المنتزة- شرق- وسط- العجمي) في الفترة من 26-30 مايو 2024، بالأماكن الاتية:

منطقة المنتزة: محسن- المراغي- مرزة- ال500- الزائدة.

منطقة شرق: سكينة شارع 14-الرابعة الناصرية- أبيس2- جانوتي- الموظفية الجامع الكبير.

منطقة وسط: أبيس 4-7، ابيس1-7- جمعية الأمان أبيس 1-8، مضيفة باب العبيد، مضيفة أبيس 12-8، أبيس9-8.
منطقة العجمي: جمعية دواء القلوب الدخيلة- مسجد الكريم مساكن الصينية- جمعية شريان الحياة خلف عجمي ستار- جهينة الكيلو 21- مدرسة مجدي بن حليم الهانوفيل.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
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