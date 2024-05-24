الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد من مجلس إدارة المجمع العلمى يزور الجامعة المصرية اليابانية

جانب من الوفد
جانب من الوفد

استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإسكندرية وعضو المجمع العلمى المصرى، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة المجمع العلمى المصرى، يضم كلا من: الدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع العلمى المصرى ورئيس جامعة القاهرة الاسبق، والدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى، أمين عام المجمع العلمى المصرى واستاذ علوم الجغرافيا، والدكتور أحمد الدرش أمين صندوق المجمع العلمى المصرى ووزير الاقتصاد والتعاون الدولى الاسبق، والدكتور صلاح سليمان عضو مجلس المجمع والأستاذ بجامعة الإسكندرية، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية  فى حضور لفيف من عمداء الكليات وعلماء الجامعة.

وقال الدكتور عمرو عدلي إن الجامعة تعتز بزيارة وفد من أعضاء مجلس إدارة المجمع العلمى المصرى لها موضحًا أن المجمع العلمى من أعرق المؤسسات العلمية فى مصر وقد مر على إنشائه أكثر من 200 عام، مشيرًا إلى أنه يشرف بعضوية المجمع العلمى.

فكرة إنشاء الجامعة ومميزاتها

أوضح أنه تم تقديم عرض تعريفي خلال الزيارة استعرض فكرة إنشاء الجامعة بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية وفلسفة التعليم بها ومميزات النموذج اليابانى للتعليم  الذى تتبناه الجامعة، ومعامل الجامعة التى قامت هيئة الجايكا بتجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجيه فى العالم، وبرامج المنح التى تقدمها للطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا والمنح التى تقدمها الجامعة للطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير والدكتوراة ضمن برنامج TICAD 8 للمنح الدراسية.

كما تم استعراض انجازات الجامعة العلمية والبحثية وحصادها المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات الشابة 2024، وحصاد الجامعة المركز رقم 106 عالميًا، كما تم  استعراض تاريخ المجمع العلمى المصرى  العريق.

وأجرى أعضاء الوفد بجولة فى الجامعة المصرية اليابانية زاروا خلالها  الحرم الجامعى بالمقر الرئيسى والمقر الثانوى، كما زاروا مراكز التميز وقاعات المحاضرات ومكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا.

وأشاد أعضاء المجمع بالمستوى المتميز للجامعة من حيث المقر والتجهيزات وخبرات أعضاء هيئة التدريس والانجازات العلمية للجامعة.

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