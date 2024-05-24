حي غرب الإسكندرية يناقش نتائج فصول محو الأمية بالقوافل والمؤسسات

عقد حي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، اجتماعًا للجنة الإشرافية لمحو الأمية بوجود مديري المجالس واللجان والأمين العام للجنة الإشرافية لمحو الأمية بالحي والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ومنطقة قوى عاملة غرب والشئون الاجتماعية وشئون الدارسين لمحو الأمية والاتصال السياسي بغرب التعليميه ومسئولي الأزهر والاوقاف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب وفي إطار الاهتمام بمحو الأمية وللوصول لحي غرب بلا أمية.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لفصول محو الأمية بالحي ودور القوافل الخدمية وتفعيلها لفصول واختبارات محو الأمية، فضلا عن مناقشة ضرورة تفعيل قانون محو الأمية وتفعيل التواصل مع المواطنين وتشجيعهم وحثهم على محو أميتهم.

كما تم مناقشة دور المؤسسات في القضاء على الأمية وسبل تكثيف فصول محو الأمية بالجهات التنفيذية المشاركة للاستيعاب الكامل لكل المتقدمين وتوفير أكبر عدد من معلمي محو الأمية المتخصصين للوصول إلى محو أمية أكبر عدد ممكن وللوصول إلى حى ووطن بلا أمية.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب اللجنة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار باجراء استكتاب لعدد من المواطنين المتحررين من الأمية والذين سبق إجتيازهم اختبار محو الامية وذلك للحصول على شهادات محو الأمية حرصا وتيسيرا من على المواطنين.

كما تم التنويه عن ضرورة رفع الوعى نحو أهمية محو الأمية للأسرة والمجتمع وضمان تكافؤ الفرص والوصول لكافة الفئات العمرية وخاصة ذوي الهمم حيث أن التعليم ومحو الأمية يعتبر ركن اساسي لدفع عجلة التنمية وحق من حقوق الإنسان.