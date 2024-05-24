الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة المياه لمناطق غرب الإسكندرية بعد إصلاح كسر مفاجئ بالخط المغذى

عودة المياه بغرب
عودة المياه بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن عودة المياه بالضغوط الطبيعية بمناطق الكيلو 21 وأبويوسف، والهانوفيل غرب الإسكندرية، بعد انقطاعها بشكل مفاجئ منذ الثالثة من عصر أمس الجمعة بسبب كسر مفاجئ.

وأشارت شركة مياه الشرب، في بيان لها منذ قليل، إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، المغذي لرافع الكيلو 21 بمنطقة الذراع البحرية، وجارٍ عودة المياه بالضغوط الطبيعية للمناطق التي تأثرت بانقطاع المياه.

كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه المغذي لرافع منطقة الذراع البحرية

وكانت قد أعلنت الشركة لعملائها، أمس، عن انقطاع مياه الشرب في مناطق الكيلو 21 وأبويوسف والهانوفيل، وذلك بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه والذي يبلغ قطره 1000 مم المغذي لرافع منطقة الذراع البحرية، ما يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن المناطق المذكورة ويتم الإصلاح الساعة 3 عصرًا، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح، وتهيب الشركة بعملائها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى المحافظة

وفي سياق آخر، قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.  

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن المزارع والمشاتل والجناين التى تستخدم مياه الشرب للرى بعزبة رسلان التابعة لفرع أبوقير.

كما تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كل التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

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