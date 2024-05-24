رغم الرايات التحذيرية.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء امتحانات الإعدادية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أهالي عروس البحر ورحلات اليوم الواحد، وذلك في الجمعة الأولى بعد انتهاء الامتحانات، حيث انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية أمس في الإسكندرية، وعدد من المحافظات.

ورغم رفع الرايات الصفراء والحمراء اليوم، إلا أن الشواطئ حققت نسبة إشغال مرتفعة منذ صباح اليوم، حسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أنه مع اعتدال طقس اليوم انخفاض درجات الحرارة، منذ بداية اليوم سجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة، ورفعت شواطئ القطاع الشرقى الرايات الصفراء، ماعدا شاطئ ستانلي رفع الراية الحمراء لإتساع المواجهات المائية، بينما رفعت شواطئ سيدى بشر الرايات الخضراء لوجود حواجز الأمواج بها، أما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت الرايات الحمراء.

التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ على الشواطئ

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ الاستماع وتنفيذ تعليمات رجال إنقاذ، وعمال الأبراج والالتزام بالمساحة المخصصة للسباحة، مؤكدة منع ركوب البدالات دون سترة الإنقاذ "لايف جاكت".

كما طالبت مصايف الإسكندرية المواطنين الحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرمال، لاستمرار الحفاظ على شواطئ الإسكندرية نظيفة وجميلة ومحل جذب للجميع.

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور بأسعار تذاكر مكونة من 4 فئات منها 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15جنيهًا للشواطئ المميزة، و25جنيها للشواطئ السياحية، فضلا عن استقبال شاطئ سيد درويش بالأنفوشي المواطنين مجانًا.

كما أوضحت أن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، فضلا عن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانًا تمامًا، مؤكدة أن الإكرامية ممنوعة، وأنه في حالة فرض أي عامل إكرامية، يجب على المواطن التواصل مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف لرد الحق وتنفيذ الإجراءات القانونية.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية