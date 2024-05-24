الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم الرايات التحذيرية.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء امتحانات الإعدادية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أهالي عروس البحر ورحلات اليوم الواحد، وذلك في الجمعة الأولى بعد انتهاء الامتحانات، حيث انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية أمس في الإسكندرية، وعدد من المحافظات.

ورغم رفع الرايات الصفراء والحمراء اليوم، إلا أن الشواطئ حققت نسبة إشغال مرتفعة منذ صباح اليوم، حسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أنه مع اعتدال طقس اليوم انخفاض درجات الحرارة، منذ بداية اليوم سجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة، ورفعت شواطئ القطاع الشرقى الرايات الصفراء، ماعدا شاطئ ستانلي رفع الراية الحمراء لإتساع المواجهات المائية، بينما رفعت شواطئ سيدى بشر الرايات الخضراء لوجود حواجز الأمواج بها، أما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت الرايات الحمراء.

التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ على الشواطئ

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ الاستماع وتنفيذ تعليمات رجال إنقاذ، وعمال الأبراج والالتزام بالمساحة المخصصة للسباحة، مؤكدة منع ركوب البدالات دون سترة الإنقاذ "لايف جاكت".

كما طالبت مصايف الإسكندرية المواطنين الحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرمال، لاستمرار الحفاظ على  شواطئ الإسكندرية نظيفة وجميلة ومحل جذب للجميع.

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور بأسعار تذاكر مكونة من 4 فئات منها 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15جنيهًا للشواطئ المميزة، و25جنيها للشواطئ السياحية، فضلا عن استقبال شاطئ سيد درويش بالأنفوشي المواطنين مجانًا.

كما أوضحت أن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، فضلا عن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانًا تمامًا، مؤكدة أن الإكرامية ممنوعة، وأنه في حالة فرض أي عامل إكرامية، يجب على المواطن  التواصل مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف لرد الحق وتنفيذ الإجراءات القانونية.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية عروس البحر رحلات اليوم الواحد الشهادة الاعدادية الراية الحمراء تعليمات الإنقاذ

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

"سفراء الذكر".. وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يكرم حفظة القرآن الكريم بالإسكندرية

نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنظم يومًا صحيًا بالمجان لأعضائها وأسرهم

جامعة الإسكندرية تناقش آخر استعدادات استقبال لجنة تقييم مسابقة "صديقة للبيئة"

26480 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 85 لجنة بالإسكندرية

وفد إسباني يزور مكتبة الإسكندرية ويشارك بندوة "نجيب محفوظ وعلاقته بأسبانيا"

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة بعنوان "مقدمة في التراث العربي المسيحي"

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية