إعلان نتيجة المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين بالإسكندرية غدًا

أعلنت بسمة الشريف عضو مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بـالإسكندرية ومشرف عام النشاط، أنه سيتم غدًا السبت الموافق 25 مايو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا القرعة العلنية للمسابقة الدينية لأبناء الزملاء الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بمقر النقابة بوسط الإسكندرية.

وأضافت الشريف، أنه سيتم اختيار ستة فائزين ويحصل كلًا منهم على جائزة مالية تقدر بخمسمائة جنيه.

وتابعت عضو المجلس، أن المسابقة في إطار تواصل النشاط المقدم لابناء الصحفيين بالإسكندرية،حيث قدمت النقابة دورة تدريبية على الدوبلاج والذكاء الاصطناعي في الإجازة الصيفية العام الماضي، حيث تم تدريب أبناء الصحفيين بالإسكندرية على أحدث التقنيات التكنولوجية لتحويل المناهج الدراسية إلى اكواد محملة بفيديوهات تعليمية وأيضا فيديوهات تخص موضوعات عامة، حيث قام ابناء الصحفيين بإنشاء كتاب الكترونى كودي رقمي عن نقابة الصحفيين وعن مكتبة الإسكندرية كما قاموا بإصدار أول صحيفة إلكترونية رقمية كودية يصدرها أطفال في مصر.

يوم طبي لأعضاء النقابة بالإسكندرية

وكانت قد نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، امس الخميس، يومًا طبيًا لأعضائها للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية 100مليون صحة، وخدمات الكشف المجاني بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، مع عقد عدة محاضرات للتثقيف الصحي بالتعاون مع إحدى مستشفيات القطاع الخاص.

جاء ذلك حضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين وكيل النقابة بالإسكندرية، وهدى الساعاتي أمين صندوق النقابة، وبسمه الشريف مشرف عام النشاط، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء النقابة.

شمل اليوم تقديم الخدمات الصحية من الكشف الطبي وقياس ضغط الدم والسكر، وصحة المرأة وغيرها من المبادرات الرئاسية، فضلا عن كشف الاسنان والتوعية بكيفية الاهتمام بها والطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان من خلال الأطباء بإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك للصحفيين وأسرهم.



ووقع رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع الدكتورة منى عناني مدير إحدى مستشفيات القطاع الخاص لتقديم كافة خدماتها للصحفيين.