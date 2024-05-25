السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون الأكاديمى مع سفير اليونان

من الحدث
من الحدث

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير نيقولاوس باباجيورجيو، سفير دولة اليونان بالقاهرة، بمقر الجامعة بالشاطبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات الأكاديمية اليونانية.

حضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة نجلاء أبوعجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعزيز التعاون مع الجامعات اليونانية

وفي كلمته، رحَّب رئيس الجامعة بسفير اليونان في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

واستعرض الدكتور قنصوة، خلال اللقاء، استراتيجية الجامعة لدعم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والاقتصاد المبنى على المعرفة عبر حاضنة الجامعة للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park والسعى للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز التنافسية، من خلال تدويل التعليم عبر الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية وفروع الجامعة الخارجية فى جنوب السودان وتشاد، وإنشاء فروع للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع والمستوى التعليمي المتميز بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

ولفت إلى العلاقات المتميزة وبروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات كابوديستريان وويست اتيكا وبيرايوس اليونانية، مشيرًا إلى دور مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية الذي أُقيم بتعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ومؤسستى أوناسيس وفاردينويانيس اليونانيتين، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية اليونانية فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سفير اليونان حرص دولته على تطوير التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص، نظرًا للارتباط التاريخى بين البلدين، مشيدًا بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية فى شتى المجالات الأكاديمية.

وأشار إلى تطور العلاقات السياسية بين البلدين بعد تشكيل مجلس التعاون رفيع المستوى، والذي يُعد تطورًا طبيعيًا وانعكاسًا للإرادة السياسية لدى الجانبين بزيادة حجم ومستوى التعاون.

من الحدث
من الحدث
رئيس جامعة الإسكندرية سفير اليونان بالقاهرة بالشاطبى

مواد متعلقة

فحص وعلاج 1580 مريضًا بقافلة طبية مجانية فى "طيبة 1" بالإسكندرية

المتحف اليونانى الرومانى يقدم خدمات خاصة لذوى الهمم

إعلان نتيجة المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين بالإسكندرية غدًا

وفد من مجلس إدارة المجمع العلمى يزور الجامعة المصرية اليابانية

محافظ الإسكندرية يُصدر القرار "208" استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

حى غرب الإسكندرية يناقش نتائج فصول محو الأمية بالقوافل والمؤسسات

رغم الرايات التحذيرية.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء امتحانات الإعدادية

عودة المياه لمناطق غرب الإسكندرية بعد إصلاح كسر مفاجئ بالخط المغذى

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟