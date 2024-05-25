السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم الإسكندرية: نِسب مُبشّرة للعينات العشوائية لتصحيح مواد الشهادة الإعدادية

متابعة تصحيح مواد
متابعة تصحيح مواد الشهادة الاعدادية


 

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت الموافق 25 من مايو 2024 أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها  91 %، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5 %، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97 % وكذلك مادة العلوم 97 %، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5 %.

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب،وقام مدير المديرية بجولة تفقديّة لمركز تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال الامتحانات وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024.

واختتمت الخميس الماضي امتحانات الشهادة الاعدادية، بأداء الطلاب امتحاني الدراسات الاجتماعية - التربية الرياضية حيث انطلقت الامتحانات بمحافظة الإسكندرية في 18مايو الجاري، واستمرت الامتحانات لمدة 6أيام متتالية حتى اليوم 23مايو2024.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وانقسمت اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية التسع إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

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التربية والتعليم العينات العشوائية تصحيح المواد الامتحانية الشهادة الاعدادية تعليم الإسكندرية

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