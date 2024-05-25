السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل نهائي إفريقيا.. أعلام الأهلي تزين كورنيش الإسكندرية

اعلام النادي الأهلي
اعلام النادي الأهلي تزين كورنيش الإسكندرية

 


انتشرت باعة الأعلام على كورنيش الإسكندرية، قبل ساعات من انطلاق مبارة نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء العودة بين فريقي النادي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وزينت أعلام النادي الأهلى طريق كورنيش  الإسكندرية، في فرحة وبهجة وحماس بين أهالي عروس البحر ومشجعي القلعة الحمراء.

وتستعد مقاهي الإسكندرية، لاستقبال مشجعي المارد الأحمر، حيث تجمع الجماهير لمشاهدة المباراة الهامة اليوم حيث ينتظر جمهور النادي الأهلي حصد اللقب رقم 12.

 

موعد مبارة الأهلي والترجي بنهائي ابطال افريقيا


تنطلق مبارة  الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في تونس السبت الماضي، بالتعادل السلبي، حيث يحتاج النادي الأهلي الفوز في لقاء اليوم من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا رقم 12 في تاريخه.

 

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باعة الأعلام أبطال افريقيا النادي الأهلي أعلام النادي الأهلى كورنيش الإسكندرية

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