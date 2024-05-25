السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوز ابنة مراسل "الدستور" في المسابقة الدينية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

الفائزة حورية مصطفى
الفائزة حورية مصطفى

أعلنت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، مساء اليوم، تحت إشراف بسمة الشريف، عضو مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، ومشرف عام النشاط، أسماء الفائزين في القرعة العلنية للمسابقة الدينية لأبناء الزملاء الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بمقر النقابة بوسط المدينة.


وفاز في المسابقة الدينية هذا العام حورية مصطفى فتحي، ابنة الزميل الصحفي مصطفى فتحي مراسل جريدة "الدستور" بالإسكندرية، كما فاز أيضًا من أبناء الصحفيين: حازم كريم صلاح، ونورسين احمد منيصر، وروفان جمال عبد الصمد، وكنزي محمد وجدي، وريماس واثق حسين.

وأوضحت بسمة الشريف، أنه تم اختيار ستة فائزين ويحصل كلًا منهم على جائزة مالية تقدر بـ500 جنيه.

وقالت عضو المجلس، إن المسابقة في إطار تواصل النشاط المقدم لابناء الصحفيين بالإسكندرية، حيث قدمت النقابة دورة تدريبية على الدوبلاج والذكاء الاصطناعي في الإجازة الصيفية العام الماضي، حيث تم تدريب أبناء الصحفيين بالإسكندرية على أحدث التقنيات التكنولوجية لتحويل المناهج الدراسية إلى اكواد محملة بفيديوهات تعليمية وأيضا فيديوهات تخص موضوعات عامة، حيث قام ابناء الصحفيين بإنشاء كتاب الكترونى كودي رقمي عن نقابة الصحفيين وعن مكتبة الإسكندرية كما قاموا بإصدار أول صحيفة إلكترونية رقمية كودية يصدرها أطفال في مصر.

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الدستور صحفي المسابقه الدينيه لنقابة الصحفيين بالاسكندرية

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