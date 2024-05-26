الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اليونسكو" تعتمد الإسكندرية كأول محافظة بإفريقيا تحقق معايير الاستعداد للحد من مخاطر التسونامى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كرمت اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو محافظة الإسكندرية بمناسبة تحقيقها المعايير الدولية للاستعداد للحد من مخاطر موجات تسونامي.

واستقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، دينيس تشانغ سينغ، ممثلًا عن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو والمسئول عن برنامج إطار زيارة الحد من مخاطر موجات التسونامى بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي، والدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) اليونسكو (باريس) رئيس المجموعة الافريقية باللجنة الدولية لعلوم المحيطات، ونائب رئيس اللجنة التنسيقية الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG/NEAMTWS) والوفد المرافق لهم.

جاء ذلك بعد اعتماد المعايير الدولية لمحافظة الإسكندرية من اليونسكو كأول مدينة بإفريقيا وجمهورية مصر العربية، للاستعداد للحد من مخاطر موجات التسونامى.

وجاءت بعدما قام به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من إنجازات في مجال التوعية من مخاطر موجات التسونامى ودعم محافظة الإسكندرية لهذا البرنامج الهام الخاص بتوعية المواطنين لطرق الإخلاء في حال تعرض المحافظة إلى موجات تسونامى نتيجة عن حدوث زلازل في البحر المتوسط، ونتيجة لهذا المجهود الضخم والذي تم خلال العامين السابقين فإن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (برنامج الحد من مخاطر التسونامى).

وتم تقديم شهادة تقدير إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال تلك الزيارة لما تم من دعم في تقديم برامج التوعية لكل الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك للحد من أي مخاطر قد تحدث لمدينة الإسكندرية مستقبلًا.

جدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق نتيجة موجات التسونامى مرتين في عام 365م و1303م.

وتم الاتفاق على استمرار دعم محافظة الإسكندرية من قبل اليونسكو فى إدارة البرامج، التى تنفذها اللجنة التنسيقية الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG/NEAMTWS) من خلال الأجهزة للإنذار المبكر لموجات التسونامى والبرامج التدريبية التى تنفذها اللجنة.

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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