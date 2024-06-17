الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار أجزاء من عقار خال من السكان وسط الإسكندرية

انهيار منزل - ارشيفيه
انهيار منزل - ارشيفيه

شهدت منطقة وسط الاسكندرية، انهار جزء خلفي من العقار رقم  ٧٢ شارع بورسعيد، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتبين أنه خالي من السكان.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس الحي، قد تلقت بلاغا يفيد بأنهيار عقار بشارع بورسعيد في النطاق  التابع للحي.

علي الفور توجه مسئولي حي وسط بصحبه قوة امنية وقوات الدفاع المدني والاسعاف وتبين انهيار الجزء الخلفي من العقار العقار رقم ٧٢ شارع بورسعيد وهو خالي من السكان، ولا توجد إصابات، وهو مكون دور ارضي وبدروم و٣ أدوار علوية. 
وبالمعاينة أفاد حي وسط أن العقار 72ش بورسعيد صادر له قرار ترميم شامل، جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار، وفتح الطريق بعد توقفه، وتقرر عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

إنهيار اجزاء عقار خالى وسط الإسكندرية شارع بورسعيد حى وسط

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