الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج

تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل،  إجراءات سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة آيلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص، حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.

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 وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.

غرفة عمليات بميناء نويبع

وأوضح أنه جرى فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كافة الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول الحجاج، كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بأنهاء أعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.

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النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات ساهم فى تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة

 

جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج
جانب من سفر الحجاج
وزير النقل افواج الحج ميناء نويبع البحري التسهيلات حجاج

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