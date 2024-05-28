عزة بدر: جائزة التفوق ستدفعني لخطوات أكثر تقدمًا في الكتابة والإبداع

علقت د.عزة بدر على خبر حصولها على جائزة الدولة للتفوق، قائلة: "سعيدة بالجائزة لأنها جائزة من الدولة وتحمل لى تقديرا كبيرا واعتز بها اعتزازًا كبيرا وستصبح هذه الجائزة لخطوات اكثر تقدما فى الكتابة والإبداع والابتكار، وهذه الجائزة تشرفني بالفوز بها.

أضافت بدر، لـ"الدستور"، أن أي مبدع يحظي بتقدير من الدولة يسعد بها وتكون دافعًا له ان يتقدم اكثر فى كتاباته ومؤلفاته لانه يشعر بعمق تقدير الوطن لابنائه وهذا سمة رائعة".

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الدولة للتفوق

حيث حصل عليها فى مجال الفنون، كل من، الدكتور وليد سيف، والمعماري حمدي السطوحي.

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من، الكاتب عبد الرحيم كمال، والدكتورة عزة بدر.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، الدكتورة أمنية حلمي، والدكتورة سامية قدري، والدكتور حامد عيد.

وزيرة الثقافة تهنىء الفائزين بجوائز الدولة

وأعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة:"أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وتابعت "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".