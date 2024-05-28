الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور أسامة الأزهرى وعمر هاشم.. البيت المحمدى ينظم ندوة علمية غدًا

علماء البيت المحمدى
علماء البيت المحمدى لدراسات التصوف

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات التصوف وعلوم الشريعة، عن تنظيم ندوة دينية علمية، مساء غدٍ الأربعاء، حيث سيتم تنظيم مجلس قراءة وإسناد، "نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس"، بحضور عدد كبير من طلاب الأزهر ومريدى الطرق الصوفية.

وقالت مؤسسة البيت المحمدى عبر صفحتها الرسمية: يبدأ المجلس عقب صلاة العصر، غدًا الأربعاء وبحضور، عدد كبير من العلماء والشيوخ والأكاديميين، منهم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، والدكتور على صالح من كبار علماء الأزهر، والدكتور محمد محمود أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ويشارك عدد من علماء الأزهر الشريف وعمداء الكليات الشرعية وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، وعدد من عمداء الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، والعديد من الأفاضل الباحثين في السيرة النبوية.

“البيت المحمدى”.. مؤسسة علمية تنشر الوسطية

يذكر أن مؤسسة البيت المحمدي الذى يترأسه الدكتور محمد مهنا تحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ فى الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

البيت المحمدى يعلن انطلاق "المجالس الفقهية" بمشاركة طلاب الأزهر

بحضور الازهري عمرهاشم البيت المحمدي ينظم ندوة علمية

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