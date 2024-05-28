ضبط نصاب كفر الشيخ بتهمة بيع الشهادات الجامعية المزورة عبر "فيس بوك"

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لزعمه بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته (هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إستخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.