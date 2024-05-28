"الخارجية الأمريكية": نرفض أى عمليات عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل التوقف عن تنفيذ ضرباتها بالمناطق التي قالت إنها آمنة وطلبت من المدنيين التحرك تجاهها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن عدم وجود خطة إسرائيلية لليوم التالي بعد الحرب يثير قلقًا كبيرًا لدى الولايات المتحدة بشأن استدامة الصراع، ونرفض سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة ونتطلع لإجراء تحقيقات شاملة.

وأشارت إلى أن على إسرائيل إجراء تحقيق شامل بشأن ما حدث في رفح الفلسطينية، ونرفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.