الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها تجاه مجزرة رفح: "نترقب نتائج التحقيقات الإسرائيلية"

حريق مخيمات رفح
حريق مخيمات رفح

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترقبها لنتائج تحقيقات إسرائيل في أحداث رفح الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، عن قلقها العميق تجاه القصف الإسرائيلي لـ رفح

ستراقب نتائج التحقيق الإسرائيلي 

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستراقب" نتائج التحقيق الإسرائيلي في الغارة القاتلة والحريق الذي أعقبها في رفح "عن كثب"، مضيفًا أن النتائج يجب أن "تُعرض علينا وبصراحة وشفافية". العالم."

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المأساوية في الأرواح في رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفا الصور من مكان الحادث بأنها تفطر القلب.

وقال إن الولايات المتحدة ستحجب تقييماتها حتى ترى النتائج النهائية للتحقيق الإسرائيلي.

وأضاف: "بمجرد أن علمت الولايات المتحدة بتقارير عن هذا الحادث، تواصلنا مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقنا العميق بشأن ما حدث، وطلب المزيد من المعلومات وحثها على إجراء تحقيق كامل".

إسرائيل تُعلن نتائج تحقيقاتها الأولية 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل نتائج التحقيق الأولي وقالت إن هذه الضربة نفذت باستخدام أصغر قنبلة في ترسانتها، واستهدفت الإرهابيين على بعد 1.7 كيلومتر (1 ميل) من منطقة المواصي، حيث وقع هذا الحريق". 

وقال ميلر: "يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في هذا الأمر، ووعد بأن تحقيقه سيكون سريعا وشاملا وشفافا". 

وتابع: "سنراقب هذه النتائج عن كثب، وسنواصل التأكيد لإسرائيل على التزامها بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

وأضاف ميلر أنه من المهم «معرفة السبب الحقيقي للحريق»، مشيراً إلى الادعاء الإسرائيلي باحتمال وجود مستودع أسلحة في مكان قريب.

واستشهد ما لا يقل عن 75 شخصًا وأصيب 200 آخرون في الغارة، وأظهر مقطع فيديو من الموقع مشاهد رعب: جثث متفحمة يتم انتشالها من تحت الأنقاض، ورجل يحمل جثة طفل مقطوعة الرأس، ونيران مشتعلة من الخيام في الخلفية.

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