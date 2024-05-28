الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في 6 أكتوبر

تنقيب عن الآثار -
تنقيب عن الآثار - آرشيفية

لقي شخص مصرعه نتيجة انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع آخرين داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتشال الجثة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار 

كان قد ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن موظف اشترك مع 3 آخرين، فى التنقيب عن الآثار، وأثناء الحفر داخل عقار انهارت عليه حفرة مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة حبس حكم مدينة 6 أكتوبر

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