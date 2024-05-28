دراسة لـ«المركز المصرى»: العلاقات بين القاهرة وبكين نموذج للتعاون

مليون دولار قيمة تحويلات الصينيين العاملين فى مصر خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ مقابل ٤.١ مليون دولار خلال ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

قالت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية عميقة قائمة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وشهدت تطورات هائلة خلال العقود الأخيرة، لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية قوية، فى جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرهما، مشيرة إلى أن هذا التحالف يُعَد نموذجًا فريدًا للتعاون بين الدول النامية، وله تأثير كبير على الساحة الدولية والإقليمية.

وتتميز العلاقات السياسية بين مصر والصين بنشاط دبلوماسى على كل المستويات، إذ تتبادل الدولتان الزيارات الرسمية بشكل دورى، حيث يلتقى الرؤساء وكبار المسئولين بانتظام لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى سبيل المثال، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة رسمية للصين عام ٢٠١٤، كما ردّ الرئيس الصينى شى جين بينج الزيارة عام ٢٠١٨، واستمر تبادل الزيارات، حتى كان آخرها زيارة الرئيس السيسى للصين فى فبراير ٢٠٢٢ للمشاركة فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين.

وبالإضافة إلى ذلك، تشارك مصر والصين بانتظام فى المحافل الدولية والإقليمية، وتعملان على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا العالمية المهمة.

وعلاوة على الدبلوماسية، شهد التعاون الأمنى بين البلدين تعزيزًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتبادل الجانبان الخبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتنظيم عمليات حفظ السلام، وتعزيز الأمن السيبرانى. وتجرى مصر والصين تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دورى، وتتعاون فى مجال تصنيع وتطوير الأسلحة، ما يجعل مصر من أهم شركاء الصين فى مجال الأمن الإقليمى.

وتتضمن العلاقات السياسية، أيضًا، دعمًا متبادلًا بين البلدين، حيث تؤكد مصر سياسة «الصين الواحدة»، وتعارض أى محاولات لتقسيمها، بينما تساعد الصين مصر، بمساعدات مادية وتقنية، فى دعم جهودها فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

أيضًا تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وتتزايد الاستثمارات الصينية فى مصر بشكل مستمر، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة ٥٠ مليار دولار أمريكى بين البلدين عام ٢٠٢١، كما افتتحت الصين منطقة تجارية حرة فى مصر عام ٢٠٢٢.

ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار المباشر، حيث تُعَد مصر بوابة الصين لإفريقيا، ما يمكن الشركات الصينية من تنفيذ مشروعات ضخمة فى القارة الإفريقية من خلال مصر، بالإضافة إلى ذلك، تُعَد مصر من الدول المؤسسة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التى تهدف إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتسهم مصر بشكل فعال فى تنفيذ مشروعات المبادرة، خاصة فى مجال النقل البحرى والبرى، حيث يُعَد افتتاح قناة السويس الجديدة عام ٢٠١٩ أحد أهم مشروعات مبادرة الحزام والطريق.

وللتعزيز والتسهيل المستمرين للتعاون الاقتصادى، تم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة صينية مصرية فى العين السخنة، كما تقدم الصين قروضًا ميسرة لمصر لتمويل مشروعات تنموية.