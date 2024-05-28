الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة لـ«المركز المصرى»: العلاقات بين القاهرة وبكين نموذج للتعاون

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

مليون دولار قيمة تحويلات الصينيين العاملين فى مصر خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ مقابل ٤.١ مليون دولار خلال ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

قالت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية عميقة قائمة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وشهدت تطورات هائلة خلال العقود الأخيرة، لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية قوية، فى جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرهما، مشيرة إلى أن هذا التحالف يُعَد نموذجًا فريدًا للتعاون بين الدول النامية، وله تأثير كبير على الساحة الدولية والإقليمية. 

وتتميز العلاقات السياسية بين مصر والصين بنشاط دبلوماسى على كل المستويات، إذ تتبادل الدولتان الزيارات الرسمية بشكل دورى، حيث يلتقى الرؤساء وكبار المسئولين بانتظام لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى سبيل المثال، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة رسمية للصين عام ٢٠١٤، كما ردّ الرئيس الصينى شى جين بينج الزيارة عام ٢٠١٨، واستمر تبادل الزيارات، حتى كان آخرها زيارة الرئيس السيسى للصين فى فبراير ٢٠٢٢ للمشاركة فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين. 

وبالإضافة إلى ذلك، تشارك مصر والصين بانتظام فى المحافل الدولية والإقليمية، وتعملان على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا العالمية المهمة.

وعلاوة على الدبلوماسية، شهد التعاون الأمنى بين البلدين تعزيزًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتبادل الجانبان الخبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتنظيم عمليات حفظ السلام، وتعزيز الأمن السيبرانى. وتجرى مصر والصين تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دورى، وتتعاون فى مجال تصنيع وتطوير الأسلحة، ما يجعل مصر من أهم شركاء الصين فى مجال الأمن الإقليمى.

وتتضمن العلاقات السياسية، أيضًا، دعمًا متبادلًا بين البلدين، حيث تؤكد مصر سياسة «الصين الواحدة»، وتعارض أى محاولات لتقسيمها، بينما تساعد الصين مصر، بمساعدات مادية وتقنية، فى دعم جهودها فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

أيضًا تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وتتزايد الاستثمارات الصينية فى مصر بشكل مستمر، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة ٥٠ مليار دولار أمريكى بين البلدين عام ٢٠٢١، كما افتتحت الصين منطقة تجارية حرة فى مصر عام ٢٠٢٢.

ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار المباشر، حيث تُعَد مصر بوابة الصين لإفريقيا، ما يمكن الشركات الصينية من تنفيذ مشروعات ضخمة فى القارة الإفريقية من خلال مصر، بالإضافة إلى ذلك، تُعَد مصر من الدول المؤسسة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التى تهدف إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتسهم مصر بشكل فعال فى تنفيذ مشروعات المبادرة، خاصة فى مجال النقل البحرى والبرى، حيث يُعَد افتتاح قناة السويس الجديدة عام ٢٠١٩ أحد أهم مشروعات مبادرة الحزام والطريق.

وللتعزيز والتسهيل المستمرين للتعاون الاقتصادى، تم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة صينية مصرية فى العين السخنة، كما تقدم الصين قروضًا ميسرة لمصر لتمويل مشروعات تنموية.

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب