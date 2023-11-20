الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والسداد الإلكتروني

مخالفات المرور
مخالفات المرور

حاز موقع النيابة العامة على بحث واهتمام الكثير من المواطنين أصحاب السيارات والسائقين في مصر لمساعدتهم في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023 بالمجان إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان أو دفع الرسوم.

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور 

فعلت وزارتي العدل والداخلية، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا عبر موقع النيابة العامة لكافة المواطنين بعد إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

وأوضحت نيابة المرور، أن شرط تسجيل الرقم القومي قبل الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة برقم اللوحة أو المخالفات على رخصة القيادة يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سرية بيانات صاحب السيارة.

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع إلكترونيا

مجانًا... خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 

وحددت نيابة المرور، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة عبر موقع النيابة العامة، بعد تفعيل شرط تسجيل الرقم القومي.

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية من هنا.
  • اختيار خدمات نيابات المرور.
  • الضغط على أيقونة الاستعلامات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  • إختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • إدخال رقم رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  • وبالنسبة للسيارات رقم اللوحة  الخاصة بالسيارة أرقام وحروف أو أرقام فقط.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ستظهر قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة.

كيفية دفع مخالفات المرور 

وبعد الانتهاء من الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة بعد اتباع الخطوات السابقة، يمكن سداد غرامات المخالفات في حالة وجودها والتصالح عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات السابقة.
  • الدخول إلى خدمات نيابات المرور.
  • اختيار أيقونة التصالح الفوري.
  • اختيار مخالفات رخص المركبات.
  • إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.
  • ستظهر قيمة المخالفات.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
  • إدخال رقم الهاتف المحمول.
  • طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.
  • سيظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.
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