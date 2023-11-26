تنشر جريدة الدستور موقع النيابة العامة لخدمات المرور للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023 حيث يرتفع البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 من خلال موقع النيابة العامة بالإضافة إلى خطوات استخراج شهادة المخالفات من أقرب مكاتب البريد في محافظات مصر.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023



ومن هذا الجانب، يستطيع مالكي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور القاهرة 2023 أو المحافظات الآخري «أون لاين» عبر موقع النيابة العامة للمرور من خلال اتباع الخطوات الآتية في مصر:

-(خطوة أولى): يجب الدخول على موقع النيابة العامة للمرور اضغط هنـــــا

-(خطوة ثانية): اختر أيقونة «الاستعلام».

-(خطوة ثالثة): اضغط على زر استمرار.

باقي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا 2023



-يجب على المواطن اختيار نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها «مخالفات المركبات أو مخالفات القيادة».

-يجب على المواطن اختيار «مخالفات المركبات».

-يجب على المواطن الضغط استمرار.

-يجب على المواطن الضغط على «إجمالي المخالفات».

-وأخير ظهور قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.

خطوات استخراج شهادة المخالفات من مكاتب البريد



-يجب على المواطن توجه إلى مكتب البريد التابع لمحل سكنك.

-يجب على المواطن تقديم المستمدات المطلوبة «بطاقة الرقم القومي- رخصة السيارة- المستندات الخاصة بالسيارة» إلى الموظف المختص.

-وهنا يخبرك الموظف المختص بقيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- وفي حالة عدم وجود مخالفات سابقة سيتم دفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط.



كيفية التظلم على مخالفات المرور 2023



-يجب على المواطن الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط ضغط هنـــــا

-يجب على المواطن فتح أيقونة التظلمات.

-يجب على المواطن اختيار التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخص القيادة.

-يجب على المواطن كتابة بيانات الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

-وهنا ظهور قيمة المخالفات المستحقة والشروط الخاصة بالخدمة.

-يجب على المواطن الضغط على «موافق».

-وهنا ظهور البيانات الأساسية لـ رخصة السيارة أو القيادة.

-يجب على المواطن كتابة البيانات المطلوبة.

-أخيرا يجب على المواطن الضغط على «إرسال الطلب». ‏