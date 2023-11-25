رابط شغال.. استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

ننشر لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، حيث يبحث الكثير من سائقي السيارات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، كما وفرت النيابة العامة خدمة الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، بدون الحاجه الازدحام داخل وحدات المرور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، وخطوات التظلم على المخالفات المرورية.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يستطيع سائقي السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي سائق السيارة تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

الخطوة الثانية: علي سائق السيارة اختيار أيقونة «الاستعلامات».

الخطوة الثالثة: علي سائق السيارة الضغط على مخالفات رخص المركبات.

الخطوة الرابعة: علي سائق السيارة كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

الخطوة الخامسة: علي سائق السيارة اختيار ايقونة «إجمالي المخالفات».

الخطوة السادسة: يظهر أمام سائق السيارة المخالفات المرورية برقم السيارة بعد الاستعلام.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية 2023

وفي هذا الجانب، يمكن للمواطنين تقديم تظلم علي المخالفات المرورية 2023، وذلك عن طريق اتباع الخطوات كالآتي:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

خطوة ثانية "2": اختيار على «أيقونة التظلمات».

خطوة ثالثة "3": اختيار نوع التظلم رخص «المركبات- القيادة».

خطوة رابعة "4": ادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

خطوة خامسة "5": يظهر أمامك كافة التفاصيل حول المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

خطوة سادسة "6": تحديد التظلم والسبب، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».

خطوة سابعة "7": تظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة على الشاشة، ثم الضغط على «موافق» بعد القراءة بعناية.

خطوة ثامنة "8": يظهر أمامك البيانات الأساسية للرخصة.

خطوة تاسعة "9": كتابة بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة.

خطوة عاشرة "10": الضغط على إرسال الطلب. ‏

خطوة حادي عشر "11": تظهر أمامك على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.

وأخيرًا: يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.