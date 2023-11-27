موقع النيابة العامة لجميع خدمات المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا، حيث يبحث الكثير من أصحاب المركبات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وأعلنت وزارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين، للاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل مجاني ومن المنزل، بدون الحاجه إلى التوجه لوحدات المرور.

وفي السطور التالية نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا، وكيفية التظلم على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا كم خلال موقع النيابة العامة، ثم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من خلال الرابط التالي: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

الخطوة الثانية "2": الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد.

الخطوة الثالثة "3": اختيار خدمات المرور.

الخطوة الرابعة "4": الضغط على أيقونة «خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور».

الخطوة الخامسة "5": ادخال رقم لوحة السيارة بشكل صحيح.

الخطوة السادسة"6": الضغط على أيقونة «عرض المخالفات المرورية».

الخطوة السابعة "7": تظهر الغرامات المالية للمخالفات.

الخطوة الثامنة "8": كتابة الرقم القومي لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.

موقع النيابة العامة

يتيح موقع النيابة العامة لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلم والشكوي، من خلال اللينك الرسمي التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

رسوم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب المركبات والسيارات التظلم علي المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة، ولكن أولا يجب سداد رسوم التظلم بمبلغ 100 جنيه.

كيفية التظلم على المخالفات المرورية 2023 أونلاين

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين تقديم تظلم علي المخالفات المرورية 2023 أونلاين، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من خلال الرابط التالي: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

خطوة ثانية "2": اختيار أيقونة التظلمات ثم اضغط على استمرار.

خطوة ثالثة "3": اختيار أيقونة مخالفات رخص القيادة.

خطوة رابعة"4": كتابة بيانات رخصة القيادة.

خطوة خامسة "5": الضغط على «طلب الدعم».

خطوة سادسة "6": كتابة سبب التظلم.

خطوة سابعة "7": تابع الرد على طلب التظلم من خلال أيقونة متابعة الطلب.

خطوة ثامنة "8": كتابة البيانات المطلوبة.

خطوة تاسعة "9": في حالة ثبت عدم وجود مخالفة يتم إلغائها فورًا.