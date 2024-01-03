الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار النائب العام المستشار محمد شوقي ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيف من رجال النيابة العامة، الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وهنأ وفد المستشارين البابا تواضروس وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد، كما أعرب عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

رئيس مجلس القضاء المستشار النائب العام المستشار محمد شوقى النائب العام

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