الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار محمد شوقى يلتقى موظفى النيابة العامة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأربعاء، عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة. 

ووجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم، ووجه بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية. كذلك أشار سيادته إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية. 

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في الختام أكد النائب العام عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط وذلك إيمانًا من النائب العام بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها. 

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النائب العام موظفي النيابة العامة نيابة استئناف القاهرة العمل الإداري

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