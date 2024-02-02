الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية مفخرة وحلم تحقق

الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المدينة الطبية بالجامعة كانت حلمًا لأبناء المحافظة، وأصبحت حقيقة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الطبية والمحافظة والجامعة، مشيرًا إلى أنها ستكون مفتوحة لكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف دسوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سيكون لدينا أكبر مستشفى طوارئ في دلتا مصر كلها، حيث تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع وتتكون من 9 أدوار متكررة، بواقع 45 ألف متر مربع".

رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية تفوق المستويات العالمية

كما أشار إلى أن مستشفى طوارئ جامعة كفر الشيخ تشمل كل التخصصات المرتبطة باستقبال حالات الطوارئ وإجراء العمليات والتدخل الجراحي الفائق والعناية المركزة والعناية الجراحية والغسيل الكلوي والحروق، مؤكدًا أن المستشفى دخل الأمتار الأخيرة في التشطيب، وستكون طفرة في تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة الفائقة لأهالي الدلتا.

وأكد أن مستشفى الأورام الجامعي التي تقع على مساحة 2200 متر بـ4 طوابق بها 78 سريرا وأجهزة علاج كيماوي وعلاج إشعاعي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي المستمر، أي أن هذه المدينة مفخرة على أرض الجامعة، وهي تفوق المستويات العالمية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في إطار اهتمامه بصحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمصريين.

جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ صباح الخير يا مصر

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