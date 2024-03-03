الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين ويعتقل شابين داخل أراضى 48

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت شرطة  الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الشابين براء أبوناعسة، وأسيد العادل من مخيم جنين، أثناء تواجدهما داخل أراضي الـ48.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، قرى الجلمة وفقوعة وجلبون وعربونة شمال شرق جنين، وداهمت عدة أحياء فيها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جلبون.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا شمال مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

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شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة

قصف طائرات الاحتلال الحربية

وكان قد استشهد 14 مواطنًا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، ليلة أمس، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 مواطنًا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا من ثلاثة طوابق لعائلة أبوعنزة في حي السلام شرق رفح.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتًا في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيحدث التوقف بين الساعة 10 صباحًا والساعة 2 ظهرًا من السبت إلى الخميس في مواقع مختلفة في مدينتي رفح ودير البلح، حسبما أعلن متحدث عسكري على موقع إكس، تويتر سابقًا. 

وأضاف أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يهدف إلى ضمان وصول المدنيين بأمان إلى مراكز توزيع المساعدات.

ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للمساكن والبلديات. ويعيش مئات الآلاف في خيام أو في الشوارع. وهناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والمرافق الصحية والمراكز الصحية.

العدوان على قطاع غزة

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30320 شهيدًا، و71533 مصابًا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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